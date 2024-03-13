Председатель СОО СЖР Ирина Цветкова выступила спикером на онлайн-лектории «Добрые новости».

Онлайн-лекторий на тему: «Стратегический диалог: Союз журналистов, власть, общество. Опыт работы Самарского областного отделения Союза журналистов России (успешные практики, социально значимые проекты)» стал продолжением серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.



Спикером выступила Ирина Владимировна Цветкова, Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, заслуженный деятель культуры РФ, заслуженный журналист России.

В беседе также участвовал Олег Лукьянов, руководитель журнала «Первый», заслуженный работник СМИ Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, первый заместитель председателя СОО СЖР.

Модерировала онлайн-лекторий Инна Жичкина, координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор РО ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Проект «Добрые новости» реализуется с 2018г. региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы «Старая Площадь». Направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны. За годы реализации проекта его участниками стали представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Ирина Цветкова рассказала о деятельности Самарского отделения, которому в этом году исполнилось 105 лет. Областной Союз журналистов сегодня – одна из самых массовых творческих организаций Самарской области: 35 первичных организации объединяют около 700 журналистов-профессионалов. В Самарской области в целом сложилась высокая правовая культура деятельности СМИ, их отношений с властью и обществом. Инициативы СОО СЖР отмечены полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. Комаровым и поддержаны в ряде федеральных округов Российской Федерации.

При областном Союзе журналистов работает региональная коллегия Большого жюри, которая занимается правовой защитой журналистов. Много лет назад при Союзе были созданы Ассоциации городских и районных газет, Ассоциации районных и городских телерадиокомпаний. Ежегодно для муниципальных СМИ проводятся медиафорумы, в которых, наряду с журналистами принимают участие губернатор и главы годов и районов. В рамках форумов проходят мастер-классы, круглые столы и пресс-конференции, на которых обсуждаются проблемы взаимоотношения власти и прессы, настоящего и будущего муниципальных СМИ. Особым вниманием, искренней заботой окружены ветераны. Им оказывается материальная помощь, создан Совет ветеранов.

Самарское областное отделение Союза журналистов России – учредитель уникального для России издания «Свежая газета. Культура». Девиз этого издания — «Мир через культуру». По признанию коллег является лучшим региональным изданием, посвященным культуре и искусству.

С 2008 года при областном Союзе журналистов ведет свою деятельность Фотообъединение, которое объединяет профессиональных фотографов г. Самары и губернии. Визитная карточка объединения – открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд». «Самарский взгляд» входит в пятерку самых престижных фотоконкурсов проводимых в регионах.

Самарским областным отделением СЖР заложено много традиций. Самарское отделение – организатор многих социально значимых проектов, которые впервые появились именно в Самарской области, а потом этот опыт начали перенимать и в других регионах. Широкий общественный резонанс вызывает ежегодный Фестиваль прессы, который проходит в старейшем городском парке – Струковском саду. В празднике принимают участие газеты и журналы, телерадиокомпании и интернет СМИ города и области. Ежегодно Фестиваль посещают более 10 000 жителей и гостей Самары. На протяжении 25 лет в регионе проводится общественная Акция «Благородство», цель которой – отыскать благородных людей и рассказать всем об их добрых поступках. Лауреатами Акции стали порядка 900 человек. Акция удостоена наградами регионального и федерального уровней. 23 года журналистскому конкурсу «Золотое перо губернии». Ежегодно в рамках празднования Дня Российской печати вручаются награды лучшим журналистам в трех номинациях: «Печатные СМИ», «Электронные СМИ» и «Интернет СМИ». Конкурс поддерживает региональное правительство, а награды вручают губернатор и председатель Союза журналистов.

Еще одна добрая традиция, заложенная в 1996 году, – День поминовения журналистов. Поминальная служба проводится в одном из самарских храмов в светлый праздник Радуницы. В мероприятии принимают участие коллеги, студенты факультета журналистики, родные и близкие ушедших от нас работников СМИ. Также в память об ушедших коллегах областной Союз журналистов ежегодно вручает именные премии – имени Валерия Иванова, Валентины Неверовой, Натальи Мануйловой, Геннадия Шабанова, Павла Гроссмана и Эдуарда Кондратова.

Особое внимание Самарским областным отделением СЖР уделяется молодежным проектам, таким как конкурс юных журналистов «Тольятти – город молодых» (Тольяттинский государственный университет), фестиваль молодёжной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд» (ТВ «Лада-Медиа», г.Тольятти), региональный конкурс молодежных СМИ «Мы – будущее России» (Поволжский православный институт, г. Тольятти). Опытные журналисты, члены организации, участвует в работе жюри, в разработке программ фестивалей, в творческих встречах со студентами.

Олег Лукьянов рассказал о новых проектах Самарского отделения Союза журналистов России: Марафон «Профессия — Журналист», Творческий конкурс имени Архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи: семья – род – народ».

Информация о проведении онлайн-лектория набрала несколько тысяч просмотров и вошла в топ-новостей по Самарской области

Посмотреть запись прямого эфира онлайн-лектория можно по ссылке.