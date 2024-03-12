13 марта Ирина Цветкова проведет онлайн-лекторий в рамках проекта «Добрые Новости»

13 марта в 12.00 состоится онлайн-лекторий на тему: «Стратегический диалог: Союз журналистов, власть, общество. Опыт работы Самарского областного отделения Союза журналистов России (успешные практики, социально значимые проекты)». Спикером выступит Цветкова Ирина Владимировна, Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, заслуженный деятель культуры РФ, заслуженный журналист России.



Это мероприятие является продолжением серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения, проходящих в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости».

Проект «Добрые новости» реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы «Старая Площадь». Направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны. За годы реализации проекта его участниками стали представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Ссылка для подключения к онлайн лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239018.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Адрес студии для представителей СМИ: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 24, Технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.