РОСКОМНАДЗОР НАПОМИНАЕТ!

Обращаем внимание СМИ на запрет проведения 15–17 марта предвыборной агитации!
К предвыборной агитации относятся:
- призывы голосовать за либо против кандидата (кандидатов);
- описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
- распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с профессиональной деятельностью или исполнением служебных обязанностей.
Предвыборная агитация прекращается 15 марта в 00.00 часов по местному времени.
За нарушение требований законодательства Российской Федерации о выборах предусмотрена административная ответственность.