РОСКОМНАДЗОР НАПОМИНАЕТ!

Обращаем внимание СМИ на запрет проведения 15–17 марта предвыборной агитации!



К предвыборной агитации относятся:

призывы голосовать за либо против кандидата (кандидатов);

описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с профессиональной деятельностью или исполнением служебных обязанностей.

Предвыборная агитация прекращается 15 марта в 00.00 часов по местному времени.

За нарушение требований законодательства Российской Федерации о выборах предусмотрена административная ответственность.