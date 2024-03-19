20 марта в 12.00 в Доме журналиста состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню. Тема: «На переднем крае борьбы с изменением климата. Прогноз весеннего половодья в Самарской области». Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ФГБУ «Приволжское УГМС».





В качестве эксперта на пресс-конференции выступит Демин Вячеслав Александрович, начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС».

Будут рассмотрены следующие вопросы:

— Российской Службе погоды 190 лет.

— Особенности национальной Службы погоды в России.

— Изменение климата. Какие плюсы и минусы это сулит России?

— Прогноз весеннего половодья в Самарской области.

— Прогноз погоды.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

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(Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты)

по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

или по тел. (846) 332-57-94; 332-68-39.