УНИКАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

16 и 17 марта в Самаре состоится уникальное культурное мероприятие — дебютная ярмарка-выставка «АРТ 100». Проект реализован в рамках нового творческого проекта «КЛУБ АРТ 100», целью которого является отбор и дальнейшее продвижение по-настоящему талантливых авторов Самарского региона, а также создание комфортной среды для ценителей искусства.



Двери выставки в Музее им. П.В. Алабина будут открыты в эти выходные с 10.00 до 18.00. На торжественном открытии 16 марта в 16.00 для всех желающих предусмотрена кураторская экскурсия по экспозиции от Председателя СРО ВТОО «Союза художников России» Дмитрия Мантрова.

Для коллекционеров — это приватный клуб, где в одном месте они увидят отобранные кураторами и искусствоведами работы, познакомятся с последними тенденциями, найдут новых авторов, могут инвестировать в искусство. Для этих целей в Клубе предусмотрены консультации со специалистами относительно ценности экспонируемых работ.