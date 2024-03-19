Прими участие в онлайн-лекторий со Светланой БАКУЛИНОЙ!

20 марта в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего».



Спикером выступит Бакулина Светлана Юрьевна, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, член Президиума экспертного совета Всероссийского научно-методического центра «Философия образования», координатор работы учебно-педагогического округа № 22.

Модератором станет Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Адрес студии для представителей СМИ: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 24, Технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.