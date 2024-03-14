В Самарской области объявят конкурс имени архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи: семья – род – народ»

Самарская Епархия Русской Православной Церкви Московский Патриархат, Самарское областное отделение Союза журналистов России и Самарская областная писательская организация подготовили новый проект, направленный на утверждение семейных и нравственных ценностей.

В ближайшие дни будет объявлен прием заявок на Творческий конкурс имени архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи: семья – род – народ».

Конкурс приурочен Году семьи и нацелен на развитие литературного, журналистского, фотографического творчества. Основная задача организаторов: утверждение через различные виды искусств семейных и нравственных ценностей в современном российском обществе.

К участию в Конкурсе будут приниматься работы, направленные на укрепление ценностей традиционной семьи: духовные основы семейной жизни, патриотическое воспитание в семье, супружескую верность, многодетность, семейную иерархию и т.д.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: «Литература», «Журналистика», «Фотография».

Организаторы конкурса:

Самарская Епархия Русской Православной Церкви Московский Патриархат

Самарское областное отделение Союза журналистов России

Самарская областная писательская организация.

Организационный комитет конкурса сформирован из числа Организаторов. Председатель оргкомитета – Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Заявки будут приниматься до 30 октября 2024 года. Награждение лауреатов состоится в декабре 2024 года.

Подробности о конкурсе и Положение смотрите в ближайших публикациях на сайте Самарского областного отделения Союза журналистов России.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

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