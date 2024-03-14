15 марта — онлайн-лекторий «В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ».

15 марта 2024 года в 15:00 состоится онлайн-лекторий на тему: «В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ».

Обучение будет проходить в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» и является продолжением серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Спикером выступит Светлана Сергеевна Ильина.

Организаторы проекта: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» в Самарской области. Официальная поддержка — Правительства Самарской области.

Светлана Ильина — председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, член Генерального совета Партии «Единая Россия», председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования.

Приглашем всех желающих принять участие в онлайн лектории!

Ссылка для подключения: https://vk.com/video-224623786_456239019 .

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Адрес студии для представителей СМИ: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 24, Технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.

К СВЕДЕНИЮ:

В настоящее время в рамках поекта «Добрые новости» идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78. Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.