ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

21 марта в 11:00 в Доме журналиста пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организаторы: ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер» и Самарское областное отделение Союза журналистов России.



В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения Самарской области, Управления Роспотребнадзора Самарской области, а также главные врачи противотуберкулёзных диспансеров Самарской области, внештатный специалист Министерства здравоохранения по фтизиатрии.

Спикеры расскажут о ситуации по туберкулезу в Самарской области, подведут итоги работы Противотуберкулезной службы в 2023 году, а также поделятся информацией о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация (Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты)

по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

или по тел. (846) 332-57-94; 332-68-39.

Дополнительная информация по теме: Козлова Юлия Витальевна, специалист по связям с общественностью ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

тел. 8927-601-10-16