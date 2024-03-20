Гидрометеорологическая обстановка на территории Самарской области

20 марта в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню. Тема пресс-конференции: «На переднем крае борьбы с изменением климата. Прогноз весеннего половодья в Самарской области».

Организаторы: ФГБУ «Приволжское УГМС», Самарское областное отделение Союза журналистов России. В качестве эксперта на пресс-конференции выступил Демин Вячеслав Александрович, начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС».

Вячеслав Александрович рассказал об особенностях национальной Службы погоды в России, коснулся ее истории. Подробно был освещен вопрос изменения климата на планете и чем это «грозит» российским территориям. Процесс изменения климата неотвратим. С начала индустриального периода (за полтора столетия) глобальная температура на планете выросла на 1,5 градуса.

Россия от изменения климата на планете, с одной стороны, может даже «выиграть». Как сказал Вячеслав Демин, произойдет перемещение к северу северной границы зоны комфортного проживания в результате смягчения климатических условий; сократятся расходы энергии в отопительный период; улучшится ледовая обстановка и, соответственно, условия транспортировки грузов в арктических морях, арктические шельф и их освоение станут более доступны; при принятии соответствующих мер возможно расширение и улучшение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства.

С другой стороны, изменение климата несет и свои угрозы: рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других; повышение пожароопасности в лесных массивах; деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций в северных регионах; нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими; увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов. Однако, по словам пресс-секретаря Приволжского управления по гидрометеорологии, природные катаклизмы заранее предсказуемы, что дает время соответствующим службам предупредить последствия непогоды.

На пресс-конференции был дан наиболее точный, возможный на тот момент, прогноз половодья в Самарской области.

Гидрометеорологическая обстановка на территории Самарской области (март 2024).

Малые реки области:

Осеннее увлажнение почвы в 2023 году на территории области было выше нормы (107 — 194 % от нормы), в 2022 году 101– 174% от нормы.

Устойчивый снежный покров на большей части территории области образовался 20 — 23 ноября, в Авангарде 1 декабря. В Авангарде, Клявлино, Челно – Вершинах на 2 – 7 дней позже нормы. На остальной части территории на 1 – 13 дней, в Украинке (Большечерниговского р-на) на 22 дня раньше нормы. (в 2022 году снежный покров образовался 15 – 18 ноября, в Авангарде, Большой Глушице, Безенчуке, Кротовке, Тольятти, Новотулке, Украинке 15 – 29 декабря).

Максимальные запасы воды в снежном покрове в 2024 году в бассейнах рек составили 75-187 % нормы.

По данным наблюдательной сети на 15 марта запасы воды в снеге в бассейнах рек составили 77 — 191 % от нормы на этудату (в прошлом году 7 — 94 % от нормы, сход снежного покрова в бассейне р. Большой Иргиз).

Учитывая гидрометеорологические условия наивысшие уровни воды в период весеннего половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 55-240 см.

При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на большинстве рек.

По прогнозу вскрытие рек ожидается на 7 дней позже среднемноголетних дат (конец первой декады – вторая декада апреля).

В соответствии с выпущенными прогнозами максимальных уровней весеннего половодья ожидается выход воды на пойму и начало подтопления в 16 районах: Челно-Вершинском, Кинель-Черкасском, Кинельском, Кошкинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Елховском, Богатовском, Борском, Волжском, Похвистневском, Алексеевском, Нефтегорском, Хворостянском, Красноармейском (71 населенный пункт), предупреждение составлено по верхней границе прогноза.

Водохранилища:

Осеннее увлажнение почвы в 2023 году по бассейну Волги составило 90-154 % от нормы, по бассейну р. Камы 78-134% (в 2022 году по бассейну Волги 77-167 %, по бассейну Камы 81-87 %).

На 15 марта 2024 г. запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составили148 мм – 133 % от нормы.

На Куйбышевском водохранилище по состоянию на 20 марта свободный объём — 12,4 куб. км (в прошлом году свободный объём – 14,0 куб. км).

20 марта на Куйбышевском водохранилище у г. Тольятти уровень воды наблюдался величиной 50,82 м БС выше среднемноголетнего значения на 171 см и значений прошлого года на 32 см. Наблюдается ледостав, 20 марта толщина льда составляет 48 см, меньше среднемноголетнего значения на 8 см.

Уровень воды на Саратовском водохранилище у г. Самары – 28,80 м БС ниже среднемноголетнего значения на 3 см, но выше значений прошлого года на 17 см. Наблюдается ледостав, толщина льда 42 см,что на 7 см больше среднемноголетнего значения.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия к концу февраля, а также ожидаемое развитие весенних процессов, очищение ото льда Куйбышевского водохранилища ожидается на 7 дней позже среднемноголетней даты (конец третьей декады апреля – начало первой декады мая), Саратовского водохранилища также на 7 дней позже среднемноголетней даты (третья декада апреля).

Прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сбросов воды в Нижнюю Волгу Межведомственной оперативной группой Федерального агентства водных ресурсов по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Вероятностный прогноз аномалий средней за месяц температуры воздуха и осадков по территории РФ на вегетационный период 2024 года будет опубликован на сайте Росгидромета.