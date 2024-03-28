28 марта в Доме журналиста прошла встреча ветеранов Союза журналистов

Встреча была посвящена памяти известного хроникера советского Куйбышева и Самары конца прошлого века фотожурналиста Николая Абросимова. Состоялся просмотр документального фильма о жизни и творческом пути знаменитого фотографа, в съемках которого принимали участие члены Совета ветеранов Самарского Союза журналистов.

Фотолетописец нашего города Николай Амбросимов (04.08.1941г. — 29.07.1999г.) работал в газете «Волжская Заря». Всю свою жизнь он посвятил Фотографии. Его снимки до сих пор используют исследователи истории нашего города и публицисты. Эти работы берут в пример современные корреспонденты. Признанные метры фотографии считают Николая Амбросимова своим наставником. Говорят, что именно он олицетворял собой «культуру съемок».

Автор фильма, сын Николая Амбросимова Андрей, взял на себя непростую миссию сохранения творений отца. Он тоже присутствовал на встрече. В съемках документального кино участвовали члены Союза журналистов России: Александр Владимирович Лаврик, журналист, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России, почетный работник печати; Владимир Никитич Емец, журналист, фотохудожник, старший преподаватель Академии строительства и архитектуры; Владимир Павлович Котмишев, фотокорреспондент, журналист, стаж работы более 30 лет, член нашего Фотообъединения; Сергей Васильевич Баранов, фотокорреспондент, фотохудожник и другие.

Зрители делились воспоминаниями о своем талантливом друге, анализировали его творчество, искали секрет бессменного успеха его фотографий. Обсуждения закончились новым творческим подъемом среди ветеранов, появлением новых идей и планов по их реализации. У наших дорогих корифеев журналистики все обязательно получится! Ведь они черпают вдохновение в лучших творениях своих друзей. Их энергии можно только позавидовать!