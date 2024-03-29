ПОЗДРАВЛЯЕМ ГАЗЕТУ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

«Волжской коммуне» 117-лет! Первый выпуск тогда еще газеты «Прибой» вышел в свет 28 марта 1907 года.



В 1929 году одно из старейших изданий России получило свое нынешнее имя. В разное время здесь выходили публикации Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Сергея Михалкова.



Сейчас «Волжская коммуна» сохраняет лучшие традиции вековой истории, ориентируется на современные тренды в медиа и использует их в работе.

В годы Великой Отечественной войны многие журналисты «Волжской коммуны» ушли на фронт, не остались в стороне сотрудники и современного издания. Так, журналист Сергей Алешин сейчас находится на защите рубежей Родины в зоне проведения специальной военной.

Дорогие коллеги! Каждый ваш выпуск убеждает в неограниченном творческом потенциале коллектива «Волжской коммуны», в высокой степени человечности, нравственности и ответственности перед читателями. Искренне рады за вашу команду! Гордимся вами! Долгой и интересной жизни вашему изданию!

СОВА о «Волжской коммуне»