XV городской конкурс юных журналистов «Тольятти – город молодых» подвел итоги

В Тольятти прошло торжественное награждение победителей XV городского конкурса юных журналистов «Тольятти – город молодых». Организаторы конкурса: Тольяттинский государственный университет, Самарское областное отделение Союза журналистов России.



Конкурс «Тольятти – город молодых» проводится уже 15 лет и является важной площадкой для развития молодых журналистов. Он создан и проводится по инициативе члена правления Самарской областной организации Союза журналистов России, председателя местного городского отделения СОО СЖР, директора рекламно-имиджевого центра ТГУ, Натальи Ярыгиной.

С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. В прошлом году их было 53, в нынешнем – уже 99. На суд жюри было представлено 83 работы в печатных, телевизионных, радиоформатах, а также материалы для сетевых платформ.

Конкурсные работы оценивали члены Союза журналистов России: член Правления Самарского Областного отделения Союза журналистов России, генеральный директор компании «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова; главный редактор журнала «ГОРОД. Планета Тольятти» Ольга Варанкина; заместитель главного редактора газеты «Вольный город» Инна Точилкина; главный редактор редакции газет Молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» ТГУ Ирина Попова; главный редактор телевизионной редакции Молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» ТГУ Ирина Евдокимова. Жюри возглавила член Союза журналистов России, доцент кафедры «Журналистика и социология» ТГУ Марина Орлова.

Приз от Самарского областного отделения Союза журналистов России получили самые активные участники Конкурса — ученики Школы молодого журналиста ДДЮТ школы № 93.

Победителями XV конкурса юных журналистов «Тольятти – город молодых» стали:

– номинация «Это у нас семейное» – медиастудия «Добрый микрофон». Работу выполнили ученики младших классов из школы № 93 – Софья Девяткина, Сафина Гобадзе, Злата Иванова, Варвара Петухова, Дмитрий Зайцев, Аделина Хайруллина, Анна Яшина, Никита Емельянов, Анна Суворова;

– номинация «Будет толк!» – Виолетта Резепова, ученица 9-го класса школы № 31,

– номинация «Наш человек» – Катерина Павлова и Анна Прокопьева, воспитанницы Центра школьной прессы «ЗЕБРА» из Самары;

– номинация «Прогулка по городу» – Арина Попова – ученица 5-го класса школы села Ягодное, Виталий Попов – ученик 7-го класса школы села Ягодное, Давид Касумов – ученик 4-го класса школы № 58, Андрей Щербаков – ученик 5-го класса школа № 5 им. генерала-майора М. Ф. Фёдорова, Роман Щербаков – ученик 3-го класса школа № 5 им. генерала-майора М. Ф. Фёдорова;

– номинация «Свершилось!» – Таисия Перфильева, ученица 10-го класса школы № 93;

– номинация «Требует решения» – Дмитрий Орлов, ученик 11-го класса школы № 94;

– номинация «Мой любимый педагог и наставник» – Анна Горбачёва, ученица 7-го класса школы № 90, воспитанница Школы молодого журналиста ДДЮТ.

Гран-при конкурса «Тольятти – город молодых» за серию видеоработ получила Алина Хафизова, ученица 11-го класса школы № 1.

От всей души поздравляем Победителей! Молодцы! Гордимся вами! Всем участникам желаем свежих творческих идей, интересного их воплощения и новых Побед!