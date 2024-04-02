Не упусти свой шанс! Прими участие в «Диалоге Культур» в Эрмитаже!

С 22 по 25 мая в Петербурге пройдёт XVIII Международный медиа-форум «Диалог Культур», на котором у российских авторов появится возможность продемонстрировать свои работы отечественным и зарубежным коллегам. Более 300 журналистов и молодых представителей креативных индустрий из разных стран соберутся в Эрмитаже, чтобы поделиться своими идеями и обменяться уникальным опытом.

Организаторами выступят Государственный Эрмитаж, Медиаконгресс «Содружество журналистов» и Союз журналистов России при поддержке правительства Санкт-Петербурга, фонда «Русский мир» и Фонда президентских грантов.

Диалог откроется практической конференцией, где авторы представят трансграничные проекты: блоги, лонгриды, подкасты и микромедиа, а видеоматериалы участников будут презентованы на фестивале документальных и анимационных короткометражных фильмов и ТВ-программ. На следующий день пройдёт торжественное открытие фотовыставки «Евразия. Новое поколение диалога», где зрители познакомятся с фотографиями и инсталляциями молодых авторов России и других стран.

Форум станет универсальной площадкой для творчества и образования: после презентации работ мэтры информационного пространства Евразии проведут серию мастер-классов «Медиа-уроки в Эрмитаже», а 24-25 мая пройдёт «Диалог на практике» – участники будут сами создавать репортажи в музее, а также, разделившись на группы, отправятся снимать сюжеты в Великий Новгород, усадьбу Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, дом-музей П. И. Чайковского в Клину, музей-квартиру А. С. Пушкина на набережной Мойки.

Представить свой проект в Эрмитаже могут журналисты, моушн-дизайнеры, фотографы и создатели видеоисторий от 18 до 35 лет. Подать заявку на участие необходимо до 20 апреля. В ней автору нужно рассказать о себе и описать свой проект, выбрав подходящую секцию, также можно принять участие в качестве слушателя.

Источник: https://ruj.ru/events/announcements/xviii-dialog-kult..