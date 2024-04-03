ПРИМИ участие в онлайн-лектории!

3 апреля 2024 года в 15:00 пройдет онлайн-лекторий на тему: «Профилактика травли: от поиска виновных к эффективным решениям».

Это 8 выпуск серии тематических онлайн-лекториев в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Спикерами выступают:

Курдин Юрий Викторович , руководитель просветительского проекта «ОБИДКА — культура примирения», профессиональный медиатор, финалист конкурса «Доброволец России — 2019″ в номинации «Организатор добровольчества», победитель грантовых конкурсов Фонда президентских грантов, Регион добрых дел, автор проекта «ОБИДКА — культура примирения», который вошел в ТОП-200 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив» в 2022 г.

, руководитель просветительского проекта «ОБИДКА — культура примирения», профессиональный медиатор, финалист конкурса «Доброволец России — 2019″ в номинации «Организатор добровольчества», победитель грантовых конкурсов Фонда президентских грантов, Регион добрых дел, автор проекта «ОБИДКА — культура примирения», который вошел в ТОП-200 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив» в 2022 г. Климова Елена Анатольевна, Председатель областного родительского собрания Самарской области, Почетный работник сферы государственной молодежной политики Российской Федерации, победитель региональной акции «Народное признание» в номинации «Гражданская активность» — 2017 год, «Женщина года — 2014» Самарской области в номинации «Общественный деятель»

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239024.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

НАПОМИНАЕМ! В настоящее время идет прием заявок на конкурсы в рамках проекта «Добрые новости». Прием заявок продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.