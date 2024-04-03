Самарский Антинаркотический Фронт проводит «День здоровья»

4 апреля состоится комплекс мероприятий, направленных на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области. Организатор: Самарский Антинаркотический Фронт. Информационная поддержка: Самарское областное отделение Союза журналистов. Мероприятия организованны при поддержке Общественной палаты Самарской области и при участии представителей программ социальной адаптации, представителей профильных государственных структур.



Мероприятия организованы в целях:

усиления межсекторального взаимодействия, необходимого для реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг. на территории Самарской области путем организации и проведения Шестого Ежегодного Самарского Антинаркотического Форума «Мы будем жить!»;

развития системы консультирования на вступление в программы социальной адаптации и психологической помощи участников СВО, злоупотребляющих ПАВ.

Комплекс мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья, включает:

турнир по мини–футболу среди команд, представляющих программы адаптации для лиц, злоупотребляющих ПАВ, проходящий под девизом «ПОБЕДИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ!» (с 11:00 до 11:30 открытие турнира, игровая часть с 11:30 до 15:00 Спортивный комплекс «РФЛ-Арена» по адресу Самара, Революционная улица, 64, корп. 1);

среди команд, представляющих программы адаптации для лиц, злоупотребляющих ПАВ, проходящий под девизом «ПОБЕДИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ!» (с 11:00 до 11:30 открытие турнира, игровая часть с 11:30 до 15:00 Спортивный комплекс «РФЛ-Арена» по адресу Самара, Революционная улица, 64, корп. 1); круглый стол с участием представителей профессионального сообщества и профильных административных структур на тему: «Консолидация ресурсов и усиление межсекторального взаимодействия необходимого для реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг. на территории Самарской области» (с 13:00 до 15:00 по адресу: г. о. Самара ул. Галактионовская, 132, оф 502, ОПСО)

с участием представителей профессионального сообщества и профильных административных структур на тему: «Консолидация ресурсов и усиление межсекторального взаимодействия необходимого для реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг. на территории Самарской области» (с 13:00 до 15:00 по адресу: г. о. Самара ул. Галактионовская, 132, оф 502, ОПСО) пресс–конференция на тему: «Консолидация ресурсов и усиление межсекторального взаимодействия необходимого для реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг. на территории Самарской области» (16:00, г. Самара, ул. Лесная, 3, пресс–центр «Комсомольская правда-Самара»).

Данные социально значимые мероприятия носят профилактический характер. В них примут участие представители программ социальной адаптации, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, представители профильных государственных структур, члены Общественной палаты Самарской области.

Контактное лицо: Татьяна Семенова, тел. 8-965-000-22-30