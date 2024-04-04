ДОБРЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ, ТВОРЦОВ И ИХ ПОКЛОННИКОВ

Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» — № 6 (272), апрель 2024 г.

Читайте в номере:

— «Добрые новости» для фотографов» — публикация о проведении членами Фотообъединения областного Союза журналистов онлайн-лектория;

— «Николай Абросимов как отражение своей эпохи» — репортаж со встречи Совета ветеранов Самарского областного Союза журналистов России, посвященной памяти известного фотографа;

— «Человек света» — к 180-летию со дня рождения В.Д. Поленова,

а также интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические очерки, современные сказки и многое другое — на страницах нашей газеты.

С шестым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.