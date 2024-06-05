Тольяттинский государственный университет выразил благодарность Ирине Цветковой

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова отмечена благодарностью Тольяттинского государственного университета за помощь в организации и проведении XV городского конкурса юных журналистов «Тольятти — город молодых» и поддержку молодых авторов.



Конкурс «Тольятти – город молодых» проводится уже 15 лет и является важной площадкой для развития молодых журналистов. Он создан и проводится по инициативе члена правления Самарской областной организации Союза журналистов России, председателя местного городского отделения СОО СЖР, директора рекламно-имиджевого центра ТГУ, Натальи Ярыгиной.

С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. В прошлом году их было 53, в нынешнем – уже 99. На суд жюри было представлено 83 работы в печатных, телевизионных, радиоформатах, а также материалы для сетевых платформ.

Конкурсные работы XV городского конкурса юных журналистов «Тольятти – город молодых» оценивали члены Союза журналистов России. Приз от Самарского областного отделения Союза журналистов России в номинации «Это у нас семейное» получили ребята из медиастудии «Добрый микрофон» школы №93.