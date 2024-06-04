Представлен новый руководитель Самарского региона

3 июня в областном Правительстве прошло представление временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и бывший глава региона Дмитрий Азаров. Кроме того, в зал были приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, представители промышленного сектора региона, силовых структур, СМИ. На представлении присутствовала председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова.



Обращаясь к новому главе региона, Игорь Комаров отметил, что Владимир Путин уже обозначил ведущие направления работы: «Самарская область уверенно входит в десятку успешных регионов страны. Нужно сосредоточиться на решении национальных целей, обозначенных Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что Вы справитесь со всеми задачами. Желаю Вам созидательной работы», — подчеркнул Полномочный представитель Президента России в ПФО.

Вячеслав Федорищев сообщил, что переехал в Самарскую область не только работать, но и жить вместе с семьей. Врио губернатора отметил, что основным приоритетом считает работу с населением: «Общение с людьми и выполнение их просьб — это самое главное», — заявил Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Азаров также обратился к землякам: «Благодарю всех жителей Самарской области за нашу плодотворную совместную работу. Прошу от вас всемерной поддержки нового главы региона. А я навсегда останусь сыном Самарской земли», — сказал Дмитрий Азаров.

По материалам ГТРК «Самара»