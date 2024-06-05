ЗАВТРА ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПРЕСС-ТУР ПО КРАСНОЯРСКОМУ РАЙОНУ

Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация муниципального района Красноярский Самарской области 6 июня 2024 г. проводят пресс-тур для редакторов, журналистов, блогеров, фотографов Самарского региона.



Программа пресс-тура:

9.45 Сбор самарских СМИ возле Дома журналиста (г. Самара, ул. Самарская, д.179) самарские СМИ

10.00 Отъезд автобуса (Самара – с. Красный Яр)

12. 00 Сбор гостей, приветственный кофе-брейк РДК «Мечта», с. Красный Яр, центральная площадь. Приглашенные гости: рук-ль управления культуры Тиханова Е.М., директор Информационного центра Яценко Ю.В.

12.30 – 13.30 Церемония открытия мемориальной доски П.С. Гроссману.

13.30-14.00 Посещение музея истории Красноярского района.

14.00-14.30 Переезд в с. Новый Буян

14.30-16.00 Экскурсия по экоферме «В моих лугах», обед с. Новый Буян

16.00-16.10 Переезд на форелевое хозяйство

16.10 – 17.10 Экскурсия по экоферме, КФХ Бурмантовы «Форель» с. Новый Буян

17.10-17.30 Переезд в село Старая Бинарадка

17.30-18.10 Посещение источников во имя Святителя Николая и святой блаженной Матроны. с. Старая Бинарадка

18.10-18.15 Переезд в конный клуб «Прованс»

18.15-19.00 Экскурсия по конному клубу «Прованс», катание на конях с. Старая Бинарадка

19.00 – 19.20 Переезд в с. Красный Яр

19.30 Отъезд домой, выезд в Самару

Для самарских СМИ организован автобус. Сбор аккредитованных СМИ, отъезжающих из Самары, в 09.45 возле Дома журналиста (ул. Самарская, д. 179).

Желаем всем участникам пресс-тура благополучной дороги, интересных путевых историй, захватывающих сюжетов, ярких фотографий!

Напоминаем: по результатам пресс-тура необходимо предоставить отчетные материалы (публикации в СМИ, в соцсетях, видео и радио сюжеты, фотографии) на электронный адрес: spress@samtelecom.ru

В добрый путь!

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России: Елена Абкина (руководитель пресс-службы) –8(846) 332-68-39, Ирина Проскурина (пресс-секретарь)-8(846) 332-02-72.