В Доме журналиста начала работу новая выставка.

9 апреля в Доме журналиста открылась выставка картин Юлии Кузнецовой «Берег турецкий».



На открытии выставки присутствовали художники, друзья, коллеги автора: Директор Самарского областного художественного музея Алла Леонидовна Шахматова, председатель Самарского областного отделения «Союза художников России» Дмитрий Мантров, художники Дина Ковалева (экспонент выставки 2023г. «Русь православная» в Доме журналистов), Василий Акимов и многие другие.

Юлия Кузнецова – член ВТОО «Союз художников России», живописец, живет и работает в г.Самаре. Окончила Архитектурно-строительную Академию (г.Самара) факультет культуры и искусства СГСПУ. Член общества «Новые передвижники» (Москва).

С 1995г-участник городских, региональных, межрегиональных и международных выставок.

Провела более 30 персональных выставок в Самаре. Участник городских и межрегиональных пленэров, фестивалей, творческих проектов. Участник международных коллективных выставок художников в галерее «Redsquare» в г. Эйшвилль (США, Северная Каролина), в галерее «Mag» Монтре Швейцария, в Париже «L’Art O Femine», в галерее «Fine Art» г.(Даллас, США), аукционе «Charterhouse Charity Art Auction» Великобритания, международная выставка ТСПХ (София) Участие в выставке «Франция глазами русских художников» (резиденция посла Евросоюза, ко «Дню Европы» (Москва). Участник выставки произведений художников Самарской области к 160-летию Самарской губернии.

Экспонент Всероссийской выставки «Молодость России» Дипломы 1, 2 и 3 степени в Неделе Искусств в Санкт-Петербурге, Будапеште, «Российская Неделя искусств», Мирамас, Франция Galerie des Molieres. Участник персональных выставки в Епархиально-Историческом Музее г.Самара, в Тольяттинском художественном музее, Музее Актуального Реализма, участие в выставках в выставочном зале Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Участник выставки «Россия. Штрихи к портрету» III Международный кинофестиваль им. Саввы Морозова, Москва, участие в выставке, посвященной 100летию Калужского художественного музея (г. Калуга), персональная выставка в Республиканском художественном музее им. С. Эрьзи (г. Саранск).

Картины автора находятся в коллекциях художественного музея г. Тольятти, Республиканском Музее им. С. Д. Эрьзи г. Саранск, Калужского Художественного музея, музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» и в частных коллекциях Европы, Китая, США.

Творчество автора во много основано на пленэрной живописи. Основными жанрами являются цветочный натюрморт, ландшафтный и городской пейзажи, выполненные в технике пастозного импрессионистического мазка.

«Берег турецкий» – это выставка новых полотен, основанная на путешествиях художницы в Турцию и Сочи. Выставка заключает в себе разные жанры: пейзаж, натюрморт, всесторонне показывая наблюдения и ощущения местного колорита путем создания широчайшего диапазона и игры цвета, пластического мазка в создании живописных полотен. Бухты, улочки, пальмы, лодки — все это составляет совокупность живописных впечатлений от путешествий.

Картины были созданы в мастерской как самостоятельный художественный анализ автора, формирующийся в условиях студии.

Выставка продолжит свою работу до 13 мая.

Посетить выставку можно в будние дни (пн, вт, ср, чт, птн.) с 10.00 до 17.30.

Вход свободный