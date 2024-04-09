«Добрые новости». Прими участие в онлайн-лектрии «Информационная безопасность…»!

10 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информпроекта «Добрые новости» пройдет онлайн-лекторий на тему: «Информационная безопасность и противодействие преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий».

Спикер:

— Иван Андрианов, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, руководитель проекта Ассоциации цифровой безопасности Самарской области, руководитель территориального подразделения в Самарской области Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член антинаркотической комиссии городского округа Самара, командир Добровольной народной дружины городского округа Самара, член Российского военно-исторического общества, юрист, автор научных статей и публикаций в ведомственных сборниках и научных журналах по тематике профилактики экстремизма и правонарушений общественной безопасности и охраны порядка.

Модерировать беседу будет Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239026.

Приглашаем всех желающих прослушать онлайн-лекторий!

Участники лектория — представители органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.