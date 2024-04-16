Как открыть свою радиостанцию? — онлайн-лектории «Добрых новостей»

17 апреля в 15:00 состоится онлайн-лекторий на тему: «Открываем радиостанцию. Как и почему, несмотря на высокую конкуренцию, радио остается привлекательным СМИ». Спикером выступит: Влада Владиславна Фурсевич, главный редактор «Самарское губернское радио», автор специальных проектов и ведущая программ.

Модератором встречи станет Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Это 12 выпуск серии тематических онлайн-лекториев в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке. Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.