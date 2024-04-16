Ушел из жизни Игорь Любимов, известный самарский тележурналист

Печальная весть: 15 апреля 2024 года в возрасте 56 лет скончался в больнице известный самарский тележурналист Игорь Любимов.

Любимов Игорь Юрьевич был членом Союза журналистов России. Свой путь в журналистике начал в 90-е годы, став одним из самых ярких представителей региональных СМИ.

В разные годы работал в газете «Волжский комсомолец», занимал должность редактора Самарского губернского телевидения, создавал и вел собственные авторские проекты. В последнее время жил и работал в Абхазии, в Сочи.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Игоря Любимова и выражают соболезнования родным и близким.

Слова соболезнования выразила председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова: «Грустно говорить про Игоря Любимова в прошедшем времени. Он любил жизнь, жил полноценной жизнью. Это был удивительно талантливый человек, профессионал с большой буквы, интеллигентный, яркий, неординарный. Еще можно много слов подобрать таких, которые говорят, что Игорь был личностью. Мне довелось с Игорем какое-то время близко общаться. Мы дружили семьями, часто встречались. Это были всегда удивительные встречи. Игорь любил радовать своих друзей и делать сюрпризы. С ним было интересно… И даже сейчас, когда сообщили о смерти Игоря, я знаю, что Игорь с нами».

Сейчас родные и друзья решают вопрос с организацией похорон. Принять посильное участие просят всех неравнодушных и знакомых.

Информация о прощании и дате похорон будет известна позже.