Успеть до 26 апреля!

Заканчивается приём заявок на конкурсы в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости».



Ещё в течение двух недель будет продолжаться приём заявок. В 2024 году «Добрые новости» проводят 4 конкурса: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн лекториев, а также итоговый масштабный Форум с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, приглашением федеральных экспертов и торжественным награждением победителей.

Напомним, на территории Самарской области федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» и Самарским областным отделением Союза журналистов России при официальной поддержке Губернатора и Правительства Самарской области. Он направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в регионе и стране в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

По итогам работы IV форума «Сильные идеи для нового времени», проводимом Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив (АСИ), Федеральный информационный проект «Добрые новости» вошел в топ-1000 отобранных проектов.

Участниками проекта «Добрые новости» могут стать представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья из числа федеральных, региональных, муниципальных, школьных, студенческих и корпоративных СМИ; журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

Подробная информация и положения конкурсов размещены в официальном аккаунте проекта «Добрые новости» в «ВКонтакте», где также можно следить за новостями проекта.

Заявки принимаются до 26 апреля 2024 года (включительно) на электронную почту dobronews@bk.ru.

Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылкам на платформах:

ВКонтакте

Яндекс.Диск

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится на XIII форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года с участием Губернатора Самарской области, а также федеральных и региональных экспертов. Все участники получат дипломы, а победители будут награждены ценными подарками.

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Контактное лицо:

Дядюкин Анатолий Андреевич 8 (929)707-00-21

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