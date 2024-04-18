Вышел новый апрельский номер «Свежей газеты. Культуры»

«Свежая газета. Культура» — №7 (273) Апрель 2024 — уже ждет вас в Доме журналиста!
В новом номере:
«Что такое ответственное отцовство». Об очередном выпуске онлайн-лектория в рамках проекта «Добрые новости» на тему «Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства».
«Объединяя берега: новая выставка Юлии Кузнецовой»
«Большие гастроли от Донбасса до Сибири». Репортаж с пресс-конференции Самарского художественного театра в Доме журналистов.
«Первый выпуск 2024 года всероссийского журнала «Русское эхо»»
А также: персональная колонка министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические очерки, современные сказки и многое другое — на страницах нашей газеты.
С седьмым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.