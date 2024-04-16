Журналистов приглашают в «PRO//Движение.Туризм»

18 апреля в Тольятти (Самарская область, Куйбышевская железная дорога) состоится одно из главных туристических бизнес-событий Приволжского федерального округа – железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм».

В мероприятии планируют принять участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, президент АО «АвтоВаз» Максим Соколов, представители агентства стратегических инициатив, региональных органов власти, туристических фирм и ассоциаций более чем с десяти крупнейших регионов России.

В рамках деловой программы будут презентованы перспективные направления туризма в Приволжском федеральном округе, меры поддержки туристической отрасли, методы популяризации и продвижения внутреннего туризма, новые мультимодальные и железнодорожные маршруты. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Самарской областью.

Далее, после завершения официальной программы конференции, запланирована ознакомительная экскурсия по выставке самых интересных туристических вагонов России и круизное железнодорожное путешествие по Самарской области «Волжская кругосветка» (Тольятти – о.п. Волжская Жемчужина – платформа имени Грушина) на первом в России пригородном историческом поезде «Грушинский экспресс».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Для журналистов будет организован трансфер из Самары в Тольятти и обратно.

Отправление автобусом 18 апреля в 07:00 из Самары (Управление Куйбышевской железной дороги, Комсомольская площадь 2/3) до Тольятти (Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия Московского). Участие в конференции с 09:30 до 13:30. После завершения конференции отправление автобусом от академии до железнодорожного вокзала Тольятти для ознакомительной экскурсии с современными туристическими вагонами и составами.

С железнодорожного вокзала Тольятти в Самару можно будет отправиться либо на автобусе, либо принять участие в пресс-туре и проехать по маршруту о.п. Волжская Жемчужина – платформа имени Грушина на туристическом поезде «Грушинский экспресс». Время отправления с вокзала Тольятти в 14:40, прибытие на платформу имени Грушина в 16:00, в Самару – в 19:05.

Время в программе указано местное.

Аккредитация на мероприятие обязательна до 16 апреля. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к начальнику отдела по работе со СМИ Куйбышевской железной дороги Марии Кашиной (89272083059).

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На железнодорожном вокзале Тольятти подготовлена программа активностей и работа выставок современного туристического железнодорожного состава (российский электропоезд «Финист», вагон «Рускеальский экспресс», открытый вагон «Ладожская нерпочка», вагон-кукольный театр «Поезда Деда Мороза», тематические вагоны: «Жигули в авангарде», «Культ Самара», «Открой свой Тольятти», «Федота Сычкова», «Оренбуржье»), ретро-авто и автомобилей АвтоВАЗа.

В рамках экскурсионного тура «Волжская кругосветка» в стилизованном электропоезде «Грушинский экспресс» будет проходить театрализованное действие по мотивам легенд Самарского края о Степане Разине.

По приезду на платформу «Волжская жемчужина» запланировано знакомство с экспозицией панорамных фото красот Самарской области и фольклорный концерт. На платформе имени Валерия Грушина запланирована прогулка к видовой площадке «поющей горы «Мастрюкова», бардовские песни под гитару и угощение «Волжской ухой».