ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ «ДОБРЫЕ НОВОСТИ» 19 Апреля в 15.00

19 апреля в 15:00 состоится 13 выпуск серии тематических онлайн-лекториев «Добрые новости» на тему: «Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы». Спикером выступит: Покровский Павел Александрович, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по культуре и сохранению духовного наследия, сопредседатель Регионального штаба Народного фронта в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

Модерирует встречу Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Онлайн-лектории в рамках Федерального информационного проекта «Добрые новости» проводятся для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Напоминаем, в настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. «Добрые новости» проводят 4 конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор», конкурс социального плаката, интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн лекториев, а также итоговый масштабный Форум с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, приглашением федеральных экспертов и торжественным награждением победителей.

Положения о проведении конкурсов.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.