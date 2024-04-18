Определена дата прощания с Игорем Любимовым.

Определена дата прощания с Игорем Юрьевичем Любимовым. Прощание пройдет 19 апреля 2024 г. с 12.00 до 12.45 по адресу: г. Самара, улица Борская 108 к 1, в третьем зале. Захоронение будет на Рубежном кладбище .

Игорь Любимов был известным тележурналистом, членом СЖР. В разные годы работал в газете «Волжский комсомолец», на ГТРК «Самара», занимал должность редактора Самарского губернского телевидения, создавал и вел собственные авторские проекты.

В последнее время жил и работал в Абхазии, в Сочи. Скончался 15 апреля 2024 г. в Самаре, находясь в больнице.

Уход из жизни Игоря Любимова — невосполнимая утрата и боль.

Светлая память Игорю Юрьевичу.

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