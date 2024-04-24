ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!

В марте этого года (05.03.2024 г.) в эфире телеканала «Самара-ГИС» было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским областным отделением Союза журналистов России и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Первая ласточка — Татьяна Пархачева, член Союза журналистов России.

Наши дружеские отношения между Самарским Союзом журналистов и региональной Общероссийской организацией «Офицеры России» длятся уже долгие годы. Например, в 2022 году мы провели совместную акцию «Журналисты Самары журналистам Мариуполя». Татьяна Андреевна и до подписания официального соглашения активно занималась волонтерской деятельностью. В рамках пописанного соглашения Татьяна Андреевна в первых рядах на сборе гуманитарной помощи и отправки посылок нашим солдатам.

Вот что рассказывает о ее деятельности Председатель Президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Союза журналистов России Артур Станиславович Маливанчук: «Сколько знаю Татьяну Андреевну Пархачёву, столько не перестаю удивляться её активной жизненной позиции! Журналист с многолетним стажем вдруг стала одним из самых востребованных «серебряных волонтёров» области.

Она то на уборке могил участников Великой Отечественной войны, то участвует в формировании комфортной городской среды, то собирает гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Татьяна Андреевна, спасибо Вам! Гостинцы, собранные вашим «военным» домом скоро прибудут к месту назначения. Татьяна Пархачева, Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» — работаем на Победу!»