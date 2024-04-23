Онлайн-лекторий «Передовые технологии геобрендинга и инструменты продвижения территории на примере городского округа Самара».

24 апреля 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится онлайн-лекторий на тему: «Передовые технологии геобрендинга и инструменты продвижения территории на примере городского округа Самара».

Лекторий проводится для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Спикерами выступят:

Рыжкова Елена Александровна, р уководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, эксперт по социологии города, инициатор авторских проектов по продвижению геобрендинга территорий.

уководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, эксперт по социологии города, инициатор авторских проектов по продвижению геобрендинга территорий. Роммер Сергей Дмитриевич, начальник отдела туризма Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Модератором станет Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИИ!

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239030

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

ДОПОЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.