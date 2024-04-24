Приглашаем СМИ принять участие в Фестивале «Пресса-2024″! Приглашаем на оргсобрание — 25 апреля в Дом журналиста.

Уважаемые коллеги! 25 мая 2024 года в Струковском саду г.о. Самара состоится XXIX Фестиваль «Пресса-2024». О подробностях и условиях участия в Фестивале будет сообщено на оргсобрании 25 апреля в Доме журналиста.



Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В Фестивале примут участие ведущие средства массовой информации города и области, редакции газет, телерадиокомпаний, радиостанций, а также Интернет-издания, пресс-службы, ведомственные, студенческие и школьные СМИ.

Узнать об условиях участия в Фестивале можно будет на первом организационном собрании, которое состоится 25 апреля (четверг) в Доме журналиста (г.Самара, ул.Самарская, д. 179). Начало собрания - в 14.00.

Приглашаем представителей СМИ на оргсобрание!

Коллеги, кто планирует быть, обязательно сообщите по электронной почте: pressafest@mail.ru или по тел. 8(846) 332-68-39, 333-65-48 .

С уважением, оргкомитет фестиваля.