24 апреля — вебинар «Нейросети в работе медиа: возможности и риски»

Уважаемые коллеги! На базе учебного центра Союза журналистов России продолжается традиционная серия бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб.

Тема второго в этом году вебинара: «Нейросети в работе медиа: возможности и риски». Он пройдет 24 апреля 2024 г., на площадке Pruffme, начало – в 13.00 — по самарскому времени (в 12.00 по мск.).

Спикер: Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России, доцент журфака МГУ, медиатехнолог.

Приглашаем принять участи в вебинаре!

Предварительная регистрация не нужна.

Ссылка для входа участников вебинара:

https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1713429997