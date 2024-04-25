Онлайн-лекторий от «ДОБРЫХ НОВОСТЕЙ» о поддержке НКО.

26 апреля 2024 года в 11:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 16 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области:возможности и ресурсы (на примере полномочий министерства экономического развития и инвестиций Самарской области)».

Спикером станет Гераськина Татьяна Евгеньевна, руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Модератором выступит Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Приглашаем всех желающих стать слушателями лектория!

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239032

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

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В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.