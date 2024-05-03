Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Владислава Князева – журналиста, писателя, общественного деятеля, заслуженного работника культуры Российской Федерации, гражданина и патриота (в старом, исконном значении этих слов).

Он многого добился, многое сделал для Самары и ее жителей, его имя вошло в историю города рубежа веков.

Но для всех, кто был с ним знаком, он в первую очередь был просто очень добрый, очень остроумный и очень солнечный человек. Чуткий и отзывчивый, он всегда готов был жертвовать чем-то ради других, помогать, поддерживать в трудную минуту.

Он ушел из жизни за 2 года до своего юбилея, 22 июня 2022 года, в День памяти и скорби. Но остался в сердцах родных и близких, друзей и коллег. Воспоминания о нем самарских журналистов и общественных деятелей будут опубликованы в майских номерах «Социальной газеты», газеты Самарской областной организации Союза Журналистов России «Культура», регионального информационного портала «Волга Ньюс» и ряда других.

Мы публикуем фрагментк очерку «Уроки Князева» члена Союза журналистов РФ, почетного работника печати России Александра Лаврика:

ОН С НАМИ

Владислав Князев – это легенда самарской журналистики. Звучит, конечно, высокопарно, и он бы не одобрил такое восхваление, только рассмеялся бы и пошел писать очередной фельетон. Но мы, сегодняшние, его бывшие ученики, понимаем, что легенда состоялась. Его вклад в самарскую журналистику неоспорим! Именно он был в той когорте единомышленников, которая смогла сделать областную молодежную газету «Волжский комсомолец» одной из лучших в стране.

Владик вписал свою страницу и в историю городской «вечерки» — газеты «Волжская заря». Тогда, в начале семидесятых, мало кто представлял себе, что такое вечерняя газета и каково ее предназначение. Он творчески развил планы редактора В.Я.Ястребова и своими фельетонами заставил говорить о «Заре» далеко за пределами нашего города.

Даже редактор знаменитой «Вечерней Москвы» Семен Индурский интересовался, что это за фельетонист объявился в самарской газете, откуда он родом. Когда заговорили в девяностых о новой демократической прессе, Владислав Князев опять был впереди.

Вместе с давним соавтором и другом Владимиром Шикуновым он с первых номеров делал эту новую демократическую прессу – газету «Самарские известия».

А скольким талантливым журналистам он дал путевку в жизнь, как педагог и наставник. Правда, он никогда не позволял себе говорить «Это мои ученик!». Он говорил : «Это мои друзья, мои коллеги, хотя чуть-чуть помоложе меня!». .Зато мы, его ученики, с гордостью заявляем : «Мы – ученики Князев!».

Такие люди, как Владислав Князев, подобны кометам на небосклоне. Они загораются и прочерчивают в огромном небе контур движения вперед. И мы благодарны им за талант, за доброту, за ум, за любовь!