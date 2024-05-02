Начался прием заявок на XXIХ журналистский Фестиваль «Пресса 2024»

25 апреля в Доме журналиста прошло первое оргсобрание, на котором представители оргкомитета рассказали об особенностях проведения Фестиваля прессы в 2024 году и правилах участия.



Организатор Фестиваля — Самарское областное отделение Союза журналистов России при официальной поддержке Администрации г.о. Самара.

Участники были ознакомлены с «Общим порядком проведения XXIХ журналистского Фестиваля «Пресса 2024». Фестиваль в 2024г. пройдет 25 мая на территории Струковского сада в Самаре. Это будет двадцать девятый фестиваль по счету, посвящен Году семьи.

Официально объявлен прием заявок. К участию в Фестивале приглашаются зарегистрированные СМИ, общественные организации, в работе которых принимают участие журналисты, пресс-службы. Заявки на участие необходимо подать до 6 мая.

Образец заявки можно скачать по ссылке. Оригиналы заявок принимаются по адресу: г. Самара, улица Самарская, д.179, Дом журналиста, с понедельника по пятницу, время приема заявок – с 10.00 до 17.00; тел. для справок 8(846) 333-65-48, 332-68-39. Сканы и вордовский вариант заявок направлять по электронной почте pressafest@mail.ru.

После отправки необходимо обязательно позвонить и уточнить доставку письма.

Телефоны оргкомитета:

Ольга Борисовна Лагутина — 8(846) 333-65-48,

Елена Абкина — 332-68-39, Ирина Проскурина – 332-02-72.