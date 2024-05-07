ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ «ПРЕССА-2024″

13 мая (понедельник) в Струковском саду, состоится второе оргсобрание по подготовке к Фестивалю «Пресса-2024″. Приглашаем представителей СМИ. Сбор в 11.00 у входа в Летний театр.

Фестиваль пройдет 25 мая на территории Струковского сада в Самаре. Организатор: Самарское областное отделение Союза журналистов России при официальной поддержке Администрации г.о. Самара.

Это будет двадцать девятый фестиваль по счету. Тема — «Мы вместе!», посвящен Году семьи.

К участию в фестивале приглашены региональные, городские, федеральные СМИ, а также пресс-центры учебных заведений и ведомств.

Тел. контакта оргкомитета фестиваля:

8(846)332-68-39

8(846)332-02-72

По вопросам обращаться по адресу pressafest@mail.ru

C уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.