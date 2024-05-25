25 мая в Струковском саду состоялся XXIX фестиваль «Пресса-2024»

В этом году Фестиваль посвящен Году семьи. Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара. Цель мероприятия: популяризация журналистского мастерства, укрепление коммуникаций между органами власти и обществом через средства массовой информации.



Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Самарской области, залуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист России, о Фестивале «Пресса-2024»: «В этом году фестиваль посвящен Году семьи, девиз фестиваля остается прежним – «Мы вместе!». Сейчас, в наше непростое время, важно поддерживать друг друга. «Мы вместе!» – это девиз не только Союза журналистов, но и всех граждан нашей прекрасной страны. Мы вместе обязательно выстоим».

Это долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары. В мероприятии приняли участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, а также общественные организации, ведомственные, студенческие издания.

На Фестивале работало 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждали выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя главная тема. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года. В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура». В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России. Фестиваль «Пресса-2022» был посвящен Году культурного наследия народов России, «Пресса-2023» — 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фестиваль «Пресса-2024» — двадцать девятый по счету, посвящен Году семьи. Программа фестиваля была наполнена семейными мотивами. В мероприятиях Фестиваля участвовали многодетные семьи, знаменитые династии нашей области. Прошли интерактивные программы для семейного досуга.

С каждым годом количество участников Фестиваля увеличивается. В этом году к своим коллегам присоединились пресс-службы регионального Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. Всего же в Дне прессы приняли участие порядка 50 средств массовой информации.

Погода в день фестиваля была самой солнечной и теплой. По словам организатора всех двадцати девяти ежегодных Фестивалей Ирины Цветковой, погода благоволит Фестивалю, в этот день всегда хорошая погода. Завершился праздник по традиции награждением победителей и лауреатов.

Победители XXIX Фестиваля «Пресса-2024»:

Государственная телерадиовещательная компания «Самара».

Объединенная площадка газеты «Право», программы «Самарская полиция. Оперативный обзор», Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

Пресс-служба Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Издание Общественного совета при УФСИН по Самарской области «Тюрьма и воля».

Телеканал «Тольятти 24» (телекомпания «ЛАДА-МЕДИА»).

Ассоциация городских и районных СМИ Самарской области (газеты: «Рабочая трибуна», «Междуречье», «Жигулевский рабочий», «Шенталинские вести», «Степные известия», «Авангард», «Похвистневский вестник»).

Телеканал «Самара-ГИС».

Первое региональное медиа объединение «Молодёжная РеДА!кция Самарской области».

Газета «Трудовая Самара».

Лауреаты XXIX Фестиваля «Пресса-2024»:

Областная общественно-политическая газета «Социальная газета»

Самарский филиал Медиагруппы «Комсомольская правда»

Еженедельник «Аргументы и факты в Самаре»

Студенческий пресс-центр Самарского университета

МАУ г.о. Самара «Самарская газета»

Газета Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области «Самарские чекисты»

Областной журнал «Самара и Губерния», Международный творческий проект «ArtГОРОД»

Газета «Единая Россия. Самарский регион».

Пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области

Поздравляем победителей и лауреатов Фестиваля «Пресса-2024″!