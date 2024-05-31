Администрация городского округа Самара выразила благодарность коллективу Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В ходе торжественной церемонии закрытия Фестиваля «Пресса-2024″ председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, организатор ежегодного журналистского Фестиваля в Струковском саду, получила благодарность от городского округа Самара «за просветительскую деятельность, активное участие в жизни Самары, профессионализм и преданность выбранному делу».



Благодарность подписана Главой г.о. Самара Е.В. Лапушкиной и Председателем Думы г.о. Самары А.П. Дегтевым.

«Фестиваль Прессы» в Струковском саду — это долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары. В мероприятии принимают участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, а также общественные организации, ведомственные, студенческие издания.

На Фестивале работает 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя главная тема. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года. В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура». В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России. Фестиваль «Пресса-2022» был посвящен Году культурного наследия народов России, «Пресса-2023» — 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фестиваль «Пресса-2024» состоялся 25 мая в Струковском саду г. Самары. Этот двадцать девятый фестиваль был посвящен Году семьи. Программа была украшена семейными мотивами, в мероприятиях участвовали многодетные семьи, знаменитые династии нашей области. Прошли интерактивы для семейного досуга.

С каждым годом количество участников Фестиваля увеличивается. В этом году к своим коллегам присоединились пресс-службы регионального Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. Всего же в Дне прессы приняли участие порядка 50 средств массовой информации.