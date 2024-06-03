ЭФИРЫ ИРИНЫ ЦВЕТКОВОЙ НА ГТРК САМАРА

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова дала интервью ГТРК «Самара».

В разговоре речь шла о деятельности Самарского отделения Союза журналистов: о прошедшем в конце мая Фестивале «Пресса-2024″ в Струковском саду, о традиционных конкурсах и акциях Самарского Союза журналистов, о новых проектах и работе с подрастающим поколением репортеров, а также о профессии Журналист в целом. Полностью интервью можно посмотреть 3 и 4 июня на каналах Россия-1, Россия-24, Самара-24 в рамках программы «Вести-Самара», а также на других медиа ГТРК Самара.