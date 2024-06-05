Ушла из жизни Оксана Тихомирова

С прискорбием сообщаем, 5 июня 2024 года в возрасте 55 лет ушла из жизни наша коллега – Оксана Тихомирова, талантливый журналист, любящая, заботливая мама, отзывчивой души человек, сильная личность.

Тихомирова Оксана Александровна была членом Союза журналистов России. Свой путь в журналистике начала в 1988 года. В разные время работала в изданиях «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», была главным редактором «Самарская газета». Сотрудничала с различными СМИ. Ее материалы публиковались в «Свежей газете. Культура», журнале «Первый», в тольяттинских СМИ.

Оксана принимала активное участие в жизни областного Союза журналистов. Организовывала и вела круглые столы, на которых обсуждалась система помощи детям с РАС, была инициатором образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Самаре» для детей с аутизмом.

В последние два года Оксана тяжело болела, но, даже находясь на лечении в больнице, продолжала писать, вести общественную деятельность.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Оксаны Тихомировой и выражают соболезнования ее родным и близким.

Светлая память Оксане.

Сейчас решается вопрос с организацией похорон. Просим принять посильное участие в оказании помощи семье Оксаны Тихомировой. Средства можно отправить отправить на номер телефона сына: +79272163178 (номер привязан к СберБанку), Карташов-Тихомиров Иван Викторович.