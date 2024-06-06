В СЕЛЕ КРАСНЫЙ ЯР ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА П.С. ГРОСМАНУ

В рамках пресс-тура по Красноярскому району состоялось торжественное открытие мемориальной доски Павлу Семеновичу Гроссману в селе Красный Яр. В церемонии открытия принимала участие Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов.



Павел Семенович Гросман (1938-2003гг.) – российский журналист, внесший значимый вклад в развитие журналистики Самарской области. Главный редактор газеты Красноярского района Самарской области «Красноярские новости». Первый председатель Ассоциации районных и городских газет областного Союза журналистов. Мемориальная доска установлена на здании редакции районной газеты, где Павел Семенович работал с 1965г. по 2003г. За годы работы ему было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; был награждён: медалью «За трудовую доблесть»; медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; медалью «50 лет Вооруженных сил СССР»; медалью «Ветеран труда»; нагрудным знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»; юбилейной медалью «80 лет Союза журналистов России»; нагрудным знаком «300 лет российской прессы»; Почетной грамотой Администрации Самарской области; Диплом Самарской Губернской Думы.

Сегодня Павел Семенович Гросман является легендой, примером для редакторов современных районных изданий. По решению Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России учрежден Областной журналистский конкурс имени П. С. Гроссмана. Цель конкурса: поддержать творческий поиск журналистов и журналистских коллективов, их умение сохранять доверие читателей, воспитывать любовь к родному краю. Задача конкурса: поощрение журналистских коллективов и сотрудников редакций, сумевших с помощью публикаций продемонстрировать необходимость этого СМИ на территории данного района или города.