Объявлен ХХ Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XX Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».

На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс “Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в октябре 2023 – сентябре 2024 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов – политика и экономика».

2. «Вызов – портрет современника».

3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов – Год семьи».

Для участия в Конкурсе представляются текстовые работы: интервью, репортажи, статьи, очерки, рецензии, комплексные материалы (лонгриды), опубликованные в печатных СМИ и на электронных ресурсах в Интернете. Видео и аудиоработы на Конкурс не принимаются.

Сроки подачи работ — до 15 сентября 2024 г. Торжественная церемония награждения победителей и творческий семинар состоятся в октябре 2024 г. в Москве.

По решению федерального жюри 12 авторов работ — победителей Конкурса (по 3 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где награждаютсямедалями и дипломамиМинцифры и Международного пресс-клуба.

Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48

Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.

Международный пресс-клуб – Федеральный оргкомитет Конкурса