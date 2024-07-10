Стартовал приём заявок на премию «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость

Открыт приём заявок на 4-ый сезон журналистской премии «Буква А», организатором которой является Институт современной урбанистики совместно с Союзом журналистов России и другими профессиональными отраслевыми организациями.

Основные цели премии: поощрение журналистов, освещающих вопросы архитектуры, строительства и недвижимости, содействие развитию отраслевой российской журналистики.

К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы (публикации, информационные сообщения, радио- и телесюжеты), опубликованные в печатных изданиях, размещенные на интернет-сайтах, а также вышедшие в теле- или радиоэфирах, в новых медиа и соцсетях в период с 01 января 2023 года по 09 сентября 2024 г.

Заявки принимаются по 9 сентября 2024 г. включительно. К участию допускаются авторы, достигшие 18 лет.

Положение премии и заявку на участие можно скачать с соцсетях премии: https://t.me/premiya_bukva_a или https://vk.com/club161560611 и направить по адресу urban-institute@yandex.ru в соответствии с каждой номинацией с пометкой «ПРЕМИЯ».

Основные номинации:

Лучшее СМИ

Подкатегории:

Федеральное (онлайн и печать, ТВ)

Региональное (онлайн и печать, ТВ)

Отраслевое (онлайн и печать):

Архитектура

Строительство и недвижимость

Лучшее новое медиа

Подкатегории:

Архитектура:

Текст

Видео

Строительство и недвижимость:

Текст

Видео

Лучший материал

Подкатегории:

Обзор/аналитика

Текст: архитектура

Текст: строительство и недвижимость

Видео: архитектура

Видео: строительство и недвижимость

Интервью

Текст: архитектура

Текст: строительство и недвижимость

Видео: архитектура

Видео: строительство и недвижимость

Авторская колонка/мнение

Текст: архитектура

Текст: строительство и недвижимость

Видео: архитектура

Видео: строительство и недвижимость

Иные форматы

Текст: архитектура

Текст: строительство и недвижимость

Видео: архитектура

Видео: строительство и недвижимость

Лучший автор

Подкатегории:

Онлайн и печать:

Архитектура

строительство и недвижимость

Блоги и соцсети:

Архитектура

строительство и недвижимость

ТВ:

Архитектура

строительство и недвижимость

Радио:

Архитектура

строительство и недвижимость

Итоги планируется подвести в октябре 2024 г.

Союз журналистов России