Стартовал приём заявок на премию «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость

Открыт приём заявок на 4-ый сезон журналистской премии «Буква А», организатором которой является Институт современной урбанистики совместно с Союзом журналистов России и другими профессиональными отраслевыми организациями.
Основные цели премии: поощрение журналистов, освещающих вопросы архитектуры, строительства и недвижимости, содействие развитию отраслевой российской журналистики.
К участию в конкурсе принимаются журналистские материалы (публикации, информационные сообщения, радио- и телесюжеты), опубликованные в печатных изданиях, размещенные на интернет-сайтах, а также вышедшие в теле- или радиоэфирах, в новых медиа и соцсетях в период с 01 января 2023 года по 09 сентября 2024 г.
Заявки принимаются по 9 сентября 2024 г. включительно. К участию допускаются авторы, достигшие 18 лет.
Положение премии и заявку на участие можно скачать с соцсетях премии: https://t.me/premiya_bukva_a или https://vk.com/club161560611 и направить по адресу urban-institute@yandex.ru в соответствии с каждой номинацией с пометкой «ПРЕМИЯ».
Основные номинации:
Лучшее СМИ
Подкатегории:
Федеральное (онлайн и печать, ТВ)
Региональное (онлайн и печать, ТВ)
Отраслевое (онлайн и печать):
Архитектура
Строительство и недвижимость
Лучшее новое медиа
Подкатегории:
Архитектура:
Текст
Видео
Строительство и недвижимость:
Текст
Видео
Лучший материал
Подкатегории:
Обзор/аналитика
Текст: архитектура
Текст: строительство и недвижимость
Видео: архитектура
Видео: строительство и недвижимость
Интервью
Текст: архитектура
Текст: строительство и недвижимость
Видео: архитектура
Видео: строительство и недвижимость
Авторская колонка/мнение
Текст: архитектура
Текст: строительство и недвижимость
Видео: архитектура
Видео: строительство и недвижимость
Иные форматы
Текст: архитектура
Текст: строительство и недвижимость
Видео: архитектура
Видео: строительство и недвижимость
Лучший автор
Подкатегории:
Онлайн и печать:
Архитектура
строительство и недвижимость
Блоги и соцсети:
Архитектура
строительство и недвижимость
ТВ:
Архитектура
строительство и недвижимость
Радио:
Архитектура
строительство и недвижимость
Итоги планируется подвести в октябре 2024 г.