Итоги работы Самарского УФАС за 2016 год

31 января в Доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонидом Паком.

Леонид Львович рассказал об итогах работы Самарского УФАС за 2016 год по трем основным направлениям: контроль в сфере соблюдения закона о конкуренции, рекламе и закупках.

Общее количество дел, рассмотренных управлением в прошлом году, составило 658. При этом УФАС выписало 419 постановлений о взыскании штрафа. Сумма наложенных штрафов составила 12 млн 196 тысяч рублей, оплачено из которых 9 млн 602 тыс рублей.

Наибольшее количество жалоб в прошлом году поступило в связи с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Их количество составило 1422. Обоснованными из них оказались всего 342 жалобы.

В связи с нарушениями закона о конкуренции за 2016 год в областное управление поступило 368 заявлений. Возбужденных дел было всего 32 по сравнению со 127 возбужденными делами в 2015 году. УФАС вынесло 19 решений о наличие нарушений в прошлом году, тогда как в 2015 году таких решений было 113.

Снизилось и количество дел, возбужденных из-за нарушения рекламного законодательства: 58 против 87 в 2015г. Сократилось и число постановлений о наложении штрафов, но сумма их возросла — 2 млн 116 тыс рублей по сравнению с 1 млн 953 тыс рублей в 2015 году.

Уменьшение числа заявлений и вынесенных постановлений о взыскании штрафов связано с двумя обстоятельствами: во-первых, УФАС больше не принимает заявления от граждан, эти полномочия передали другим органам. Во-вторых, по словам Леонида Львовича, наблюдаются послабления в законодательстве:

«В прошлом году мы стали реже заводить дела и чаще выносить предупреждения. Это связано с рядом изменений в законодательстве, которые предусматривают послабления для всех, и для органов местного самоуправления, чиновников, и для хоз. субъектов. Государство теперь не наказывает за мелкие нарушения, оно ограничивается предупреждениями, тем самым давая шанс исправиться».

Самыми резонансными делами стали дела о рекламной компании «Метида», строительной корпорации «Кошелев-проект» и дело о нарушении закона о конкуренции кондитерской фабрикой «Услада», которая выпускала продукцию, внешне очень похожую на продукцию другой, более раскрученной и известной марки, тем самым вводя покупателей в заблуждение. Если в отношении сети книжных магазинов и кондитерской фабрики решения уже приняты, то ситуация с рекламой, в которой были замечены антисемитские высказывания, еще не разрешена.

В этом году Самарское УФАС отмечает свое 25-летие. За этот небольшой по историческим меркам период управление серьезно изменилось: расширился ряд полномочий, определись новые направления работы, наладилась взаимосвязь с обществом и журналистами. Напомним, что Самарское УФАС ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге территориальных органов Федеральной антимонопольной службы.