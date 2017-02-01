31 января в галерее «Новое пространство» состоялось открытие выставки «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд».

Организатор — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.

Этот проект – попытка выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются и в профессиональной деятельности фотографов, и в их взгляде на противоположный пол.

Экспозиция выстроена таким образом, что позволяет погрузиться в мир женской и мужской фотографии.

В проекте приняли участие 22 фотографа: 11 мужчин и 11 женщин. Результат — 150 разножанровых снимков, в соотношении 50х50 с каждой стороны.

Свой фотовзгляд на противоположный пол представили: мужчины — Валерий Афанасьев, Владимир Иванов, Олег Кирюшкин, Владимир Курилов Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Гера Майоров, Дмитрий Недыхалов, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Владислав Шерман и женщины — Екатерина Афанасьева, Елена Генералова, Елена Демидова, Вера Зуборева, Марина Кейлина, Светлана Колимбет, Юлия Максимова. Екатерина Никонова, Мария Пыргаева, Наталья Шинкевич, Ирина Шмурова.

На открытии с приветственным словом выступили — член Правления Самарской областной организации Союза журналистов России Екатерина Выровцева и заместитель председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, куратор выставки Валерий Афанасьев.

«Сегодня на выставке мне вспомнились слова гения фотопортрета, Моисея Наппельбаума, который говорил, что только у фотографии есть уникальные средства отделять главное от второстепенного. Мне кажется, что авторам представленных работ удалось это сделать, причем по-разному: в работах есть и высокий пафос, и тонкий стеб. Это и ценно, и профессионально», — сказала Екатерина Владимировна.

Валерий Леонидович, в свою очередь, рассказал, как возникла идея проекта:

«Идея этой выставки пришла к нам на одном из заседаний Фотообъединения. Задумка показалось всем очень интересной, но в то же время непростой. Я впервые взял на себя ответственную роль куратора. Думаю, что у нас все получилось. На выставке отчетливо видно, что наше Фотообъединение развивается, прогрессирует».

На мероприятии присутствовали не только авторы, но и герои фотоснимков. При этом некоторые из них не догадывались, что фотографии с их изображением попадут в проект. Так, главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько, обнаружив себя на одной из работ, сказал:

«Для меня все происходящее — большое удивление. Я не знал, что меня пригласят к микрофону, не готовил речь. Как не знал и того, что буду «висеть» на этой выставке. Благодарю организаторов за интересный проект, полный сюрпризов».

Настроение мероприятия создала музыкальная импровизация в исполнении Вячеслава Шевердина (рояль) и Константина Фатеева (саксофон).

Выставка продлиться до 11 февраля. Посетить ее может любой желающий старше 16 лет по вторникам с 10 до 18:00, со среды по субботу — с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

В рамках проекта также запланировано несколько мероприятий, которые пройдут в интерьерах фотовыставки.

4 февраля состоится семинар-тренинг «Гендерные образы и стереотипы в современной фотографии», спикер — Константин Лисецкий, декан психологического факультета, профессор, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета, доктор психологических наук.

9 февраля пройдет творческая встреча «Столкновение. Фотовзгляд», в которой примут участие самарские фотографы.

Авторы фото — Сергей Курочкин и Вениамин Крайнов