Президент Олимпийского комитета России отметил самарского журналиста

2 февраля в Олимпийском комитете России состоялась церемония награждения победителей и призёров престижной премии «Серебряная лань», в рамках которой почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» был награжден член Союза журналистов России, спортивный обозреватель «Самарской газеты» Сергей Волков.

Награду журналист получил из рук президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

В разное время Сергей работал специальным корреспондентом центральных спортивных газет «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс» на пяти зимних и летних Олимпиадах, многих чемпионатах мира и Европы, Универсиадах, Играх Доброй Воли и т.д. Он член Союза журналистов России, «Отличник физической культуры», «Золотое перо губернии», награжден медалью Николая Озерова, лауреат международной премии «Фэйр плэй» («Честная игра»).

Союз журналистов поздравляет Сергея с заслуженной наградой и желает дальнейших творческих успехов!

Премия «Серебряная лань» является одной из старейших в нашей стране и учреждена Федерацией спортивных журналистов России и вручается лучшим спортсменам и тренерам России по итогам года.