Пресса — слово женского рода

В канун Международного дня 8 Марта в Доме журналиста встретились ветераны «пера и микрофона», чтобы поздравить представительниц прекрасной и, оказывается, более многочисленной, части профессионального сообщества.



Статистика свидетельствует: в российских СМИ женщин работает на 25% больше, чем мужчин. Женскость журналистики проявляется уже на входе в её мир: на большинстве факультетов соотношение девушек и парней перевалило за пропорцию 80/20. В шутливой атмосфере «круглого стола с острыми углами» участники встречи отметили, что «слабый пол» рулит по-прежнему не только в журналистике, но и после неё. О чём красноречиво свидетельствовал и «расклад сил» на встрече: дамы собрались подавляющим большинством. Но если они взяли количеством шарма и кулинарным мастерством, то коллеги-мужчины – галантностью и талантами: читали стихи (преимущественно собственного авторства), дарили цветы и говорили комплименты. Впрочем, на то и 8 Марта!

В тёплой неформальной обстановке любимого ДомЖура – под негромкую музыку и чаёк-кофеёк — ветераны собрались, чтобы поговорить, пообщаться, поделиться новостями и планами. Несмотря на то, что большинству уже не нужно спешить по утрам в свои редакции, чтобы сдать в номер горячие «строки», приставка «экс» — не про нас! Дачи, внуки и прочие житейские радости не мешают «журналисткам в запасе» путешествовать, заниматься спортом, креативом, творчеством. И радоваться возможности встретиться со своими друзьями-коллегами.