Белая чума XXI века — победим туберкулез вместе

22 марта в Доме журналиста прошла пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

После пика заболеваемости в 2013 году наблюдается уменьшение числа больных туберкулезом среди населения Самарской области. Но несмотря на положительную динамику, уровень заболеваемости остается высоким — сейчас на 100 тысяч жителей региона приходится в среднем 77 заболевших. Также специалисты отмечают, что по сравнению с 2015 в 2016 году увеличилось количество людей, которые находились в непосредственном контакте с больными туберкулезом, а, значит, входят в группу риска. В 2016 году число таких людей составило 28 420 человек, что почти на 8 000 больше, чем годом ранее.

«Печальная особенность Самарской области в том, что среди ВИЧ-инфицированных заболеваемость туберкулезом носит эпидемический характер. Доля лиц с ВИЧ, у которых был выявлен туберкулез, в 2016 г выросла на 14,4% по сравнению с 2015 годом и составила 35,8%. Это значительно выше, чем аналогичные показатели по стране,» — рассказал Игорь Цыганков, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера.

Вместе с тем эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Самарской области улучшается: снижаются показатели заболеваемости, распространенности туберкулеза и смертности от этой болезни. Это происходит благодаря оказанию противотуберкулезной помощи населению – системе мероприятий по профилактике, выявлению, диагностике, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом, а также тех, кто находился в непосредственном контакте с больными.



«Лечение туберкулеза — процесс длительный и дорогостоящий. Для того, чтобы вылечить одного больного, требуется от полугода до двух лет, а суммы, потраченные на каждого зараженного, варьируются от 460 тысяч до 1,5 миллионов рублей в зависимости от запущенности случая,» — пояснил Илья Сиротко, и.о. руководителя департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области.

Опасность заболевания в том, что долгое время человек может находится в состоянии «мнимого благополучия»: такие явные симптомы, как температура и кровохарканье проявляются у больного туберкулезом в среднем лишь через полгода. Поэтому самым эффективным способ борьбы с белой чумой XXI века остается профилактика и выявление заболевания на ранних стадиях. В связи с этим медики настаивают на иммунизации детей противотуберкулезной вакциной БЦЖ, ежегодной иммунодиагностике и флюорографии, которую необходимо проходить раз в год всем, начиная с подросткового возраста.