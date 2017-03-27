Преодолеваем барьеры

Репортаж тогда интересен, когда помогает преодолеть барьер, дистанцию. Сделать близким далекое и чужое, доступным — неизвестное и спрятанное. Заглянуть «по ту сторону» привычного, открыть новое, дать возможность пережить попробовать и почувствовать… Репортаж – наука тонкая, сродни настоящему искусству. Репортер учится ему всю жизнь. А наши школьники только пробуют раскусить этот «крепкий орешек», преодолевая свои первые барьеры. Даже если барьеры — собственные страхи или неуверенность.

И танец, и бой, и игра



Аня Загороднова

Сегодня в школьном спортивном зале творится что-то невообразимое. Гремят барабаны, звучат ритмичные латиноамериканские песни. В кругу стоят дети в белых майках и белых штанах. Человек 20. У кого одноцветные пояса, у кого — двухцветные. В центре круга двое. То ли играют, то ли сражаются. Они выполняют удары, уходы и элементы акробатики. В руках взрослого мужчины какой-то музыкальный инструмент, похожий на удочку. Рядом с ним стоят дети, у которых тоже музыкальные инструменты. Один мальчик играет на барабане, а девочка на бубне. Здесь тренируют капоэйру. Капоэйру? Что это?

- Капоэйра — это бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся музыкой, — поясняет президент Самарской областной федерации капоэйры Роман Ермолаев.

- А как капоэйра пришла в Самару?

- В Самаре капоэйра появилась примерно в 2006-2007 году. Тогда несколько человек, влюбившихся в этот вид боевого искусства, собирались, чтобы практиковать элементы, которые они изучили по книгам и немногочисленным видео. Со временем таких людей стало больше, — продолжает моё знакомство с капоэйрой Алина Саймоназари, тренер детской группы. — Самые преданные продолжают заниматься, а сейчас уже и тренировать других. Среди них главный руководитель нашей школы в Самаре Роман Валерьевич Ермолаев. Сейчас мы являемся частью международной школы ABADA-CAPOEIRA

- И насколько успешно развивается Самарская школа капоэйры?

- Сегодня уровень Самарской школы достаточно высокий не только для России, но и в международном масштабе. Регулярно проходят семинары и фестивали с участием бразильских мастеров капоэйры. В последние четыре года к нам приходит очень много детей. Сейчас существует уже порядка 15 детских групп. Дети стали больше тянуться в спорт.

И это правда. Посмотрев на этих детей можно сказать, что капоэйра для них не просто спорт, а часть жизни. Они внимательно слушают тренера, усердно выполняют упражнения, четко делают удары. Вот что они сами говорят о своём увлечении.

Дина Галимова, занимается 6 лет:

- Капоэйра для меня больше чем просто спорт, я уже плохо представляю свою жизнь без неё. Здесь я встретила самых важных людей в своей жизни, здесь я учусь и, можно сказать, я выросла с капоэйрой.

Никита Ким, занимается 2 года:

- Капоэйра мне очень нравится. Там я получаю всё, что мне нужно. Там прекрасные люди, и я с полной уверенностью могу назвать их своими друзьями, они всегда поймут и поддержат. На сегодняшний день капоэйра — моя жизнь, стимул, моё призвание, мой путь. Капоэйра придала мне уверенности в себе, стойкости и многие другие качества, безусловно помогающие мне по жизни.

Капоэйра – это единоборство, где каждое движение имеет своё название. Например, колесо это «Au», а удар вперёд ногой – «bênção». Я решила сама попробовать поиграть капоэйру. Тренер научил меня делать основное движение «jinga», основную стойку «cadeira», несколько ударов и уходов. Было трудновато. Нужно было концентрироваться на каждом движении. Какая нога или рука куда ставиться. Но после нескольких попыток все получилось. Это безумно интересно и увлекательно. Здесь нет такой серьезности, как в карате или дзюдо, где нужно победить своего партнёра. Тут ты можешь играть в меру своих возможностей и желания. Если тебе хочется адреналина, то ты можешь встать в пару с человеком, у которого более высокий уровень, и поиграть с ним жёстко на больших скоростях. А если тебе хочется просто зарядиться позитивом и энергией, ты можешь поиграть под спокойный ритм.

В этом боевом искусстве есть разные направления, и каждый находит что-то своё. Кому-то нравится играть, кому-то петь, играть на музыкальных инструментах или даже анализировать технику других. Если вы ищете спорт, где нет сильного контакта, но есть музыка, крутые движения, акробатика и энергичная атмосфера, то капоэйра для вас.

Как с учителем дружить?



Юрий Косарев

Пятый урок, математика. Сложная тема. Кто-то слушает музыку, кто-то разговаривает, есть несколько добросовестных учеников – усердно записывают за учителем. Урок как урок.

В классе жарко, солнце выжигает кабинет математики сквозь жалюзи, поэтому ученикам ещё труднее понимать иррациональные неравенства, хотя учитель старается. Но вот объяснение закончилось: время решать примеры.

— Сейчас решим несколько простых неравенств, – говорит учитель. — Антонян, к доске.

— Елена Викторовна, а можно я посижу? – улыбается Антонян.

— Как это? Тебе ЕГЭ сдавать через 4 месяца, а ты ничего не знаешь! – повышает тон Е.В.

— Я не понял тему.

— Не понял тему, вот как? А ну-ка покажи мне, что ты записал за урок? – учитель подходит к последней парте и берет мятый листочек. — Это всё? За полчаса урока? Два!

— Я записал только то, что понял, — оправдывается ученик.

— Я что-то не так объяснила? Нет, я впервые за 30 лет стажа что-то не так объяснила?

— Да, раз я не понял.

— Ах, ты, хамло хамское! – нарушая правила русского языка, кричит педагог. — Я за свои 30 лет в школе ещё ни от кого не услышала, что я что-то не так объясняю. Вон с моего урока!

— Да что вы орёте на него, — заступается за товарища сосед. — Он же просто не понял тему.

— Ах, ты.. вы.. Выйдите из класса оба с глаз моих!

Друзья вышли из класса, хлопнула дверь, посыпалась штукатурка.

— Ну-с, продолжим, — совершенно спокойно, как будто ничего не было, произносит математичка.

Учитель неблагодарная, небогатая профессия. Работать здесь можно только по призванию. К сожалению, конфликты между учениками и учителями обычное дело. Но из-за чего они происходят и как их преодолеть? На вопросы отвечает школьный психолог Марина Вячеславовна Синельникова.

- Почему между учителями и учениками происходят конфликты?

- Этому есть множество причин. Ко мне часто приходят мамочки и жалуются на учителей или своих детей. Первый вопрос, который я им задаю: а сколько вы времени уделяете своему чаду? Как правило, родители сразу оправдываются, мол, нет времени, мы же работаем, а на что мы будем жить. Если бы родители уделяли внимание воспитанию ребёнка, половины конфликтов бы не было.

- Но бывают конфликты и из-за учителей…

- Вообще их не должно быть. Педагог, неконтролирующий эмоции, показывает свою некомпетентность. Но такие специалисты есть в каждой школе. Ещё один важный момент — это эмоциональное и профессиональное выгорание. Педагоги со стажем более 15 лет любят строгость и уважение. Малая доля из них готова к современным детям и подросткам, у которых мышление отличается от детей 90-х или тем более советских детей, причем в худшую сторону.

- Что делать учителям с нерадивыми учениками?

- Я не думаю, что этот вопрос в моей компетенции. Ко мне каждый день обращаются учителя за психологической помощью, но не за педагогической. У каждого педагога свои методы борьбы или лучше сказать сотрудничества с такими учениками. А вот как справляться со стрессом, я могу сказать. Нужно выговариваться. Не ученикам, конечно, а кому-нибудь близкому.

- Но может быть, вы скажете, как ученикам уходить от конфликта с учителем?

- Для начала перестать их бояться. Дети очень сильно боятся крика учителей. Боязнь учителя возвращает нас в самый нежный возраст, только с отрицательной стороны, когда мы боимся всего, что нам говорят. Со строгими и даже несправедливыми учителями нужно уметь дружить. Но для этого класс должен договориться между собой, что вот этого учителя мы не задеваем по пустякам.

А теперь можно и уроки сделать…



Кирилл Старков

Сегодня я пришел домой позже обычного: пришлось задержаться в школе и помочь учителю русского языка с презентацией к какой-то конференции. Устал и проголодался. Старательно почистив картошку и поставив ее на огонь, я уселся на табурет и стал ждать. Почему так тянется время, когда хочется есть? И вот, поев жареной картошечки с грибами, я, словно лев после удачной охоты, улегся на диван.

Я человек не ленивый, но уроки предпочитаю оставлять на вечер, а днем отдыхать. Домашние задания — самое противное в школе (после контрольных работ, конечно). Вместо того чтобы погулять или почитать книжку о приключениях, приходится, уткнувшись носом в тетрадку, решать бесконечные уравнения или писать сочинения. А пока сделаешь «домашку», уже слишком поздно, или сил не остается на развлечения.

До прихода родителей еще много времени, поэтому посуду я решил помыть позже, а пока — посмотреть кино или послушать музыку. Я воткнул наушники и закрыл глаза. Когда я их открыл, за окном был уже вечер. Проспал весь день! Я услышал, как открывается входная дверь. Родители вернулись после работы. Я помог донести до кухни пакеты с продуктами и вернулся в свою комнату. Отдохнувшим я себя не чувствовал, но «домашку» никто не отменял. Я сел за свое рабочее место и достал первый попавшийся учебник из рюкзака. Алгебра. Значит, начнем со сложного… Я открыл книгу и, пробежав глазами несколько строк, вспомнил, что нужно проверить сообщения «ВКонтакте». Но почта оказалась пуста, и мне пришлось вернуться к урокам: «Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа…»

— Кирюш, а ты почему посуду не помыл?- слышу я с кухни мамин голос.

Я совсем забыл про грязные тарелки, оставленные после обеда. С посудой я расправился за двадцать минут и вернулся к математике. Но только взял ручку, как вдруг:

— А мусор ты кому оставил? Целый день дома был!

Точно! Там же пакет со шкурками от картошки! Я взял пакет и отправился к мусоропроводу. Когда вернулся в квартиру, мама уже встречала меня со шваброй в руках и вопросительно-недовольным взглядом. Сегодня же вторник! Как я мог забыть, что каждый вторник должен мыть полы? На уборку квартиры ушло больше часа. Я вернулся к своему рабочему месту и плюхнулся на стул. Никакого желания делать уроки уже не было (его и сначала не было, но тогда у меня хотя бы силы были). Записав длиннющее уравнение, я вновь слышу мамин голос:

— Кирюш, мы муку забыли купить, сходи в магазин, пожалуйста!

Я положил ручку. Почему бы папе не сходить в магазин? Но он и так куда-то собирается. Оказывается, вызвали по делам. Я оделся и пошел в магазин за мукой. В кассу была очередь, пришлось отстоять.

Вернувшись, я с наслаждением подумал: «А теперь, можно и уроки сделать…» Внезапно, в комнату зашла мама, и недвусмысленно положила тряпочку для пыли на край стола. И про пыль забыл…

Может, стоит пересмотреть мой распорядок и начать заниматься делами днем? Ах, нет! Это все из-за учительницы по русскому, на презентацию для которой я убил полдня…